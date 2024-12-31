Kayseri İhracatı Yüzde 2.92 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracatı Yüzde 2.92 Arttı

Kayseri İhracatı Yüzde 2.92 Arttı

Kayseri'nin 11 aylık ihracatı 3,4 milyar dolara ulaştı, kasım ayı ihracatı ise düştü.

31.12.2024 12:40
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin 11 aylık ihracatı bir önceki yılın 11 ayına göre yüzde 2,92 oranında artarak, 3 milyar 413 milyon 139 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK kasım ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kasım ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 4,61 oranında düşerek, 309 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı 11 aylık ihracatımızda ise geçen yıla göre yüzde 2,92 oranında artış yaşanarak, 3 milyar 413 milyon 139 bin dolar oldu" dedi.

Kasım ayında Kayseri'den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, en fazla ihracat yapan sektörlerin ilk üç sırasında, mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve ABD olarak sıraladı.

2024 yılını 3 milyar 750 milyon dolarlık bir ihracatla kapatacaklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "2024 yılı, dünya genelinde ekonomik büyümenin yavaşladığı bir yıl oldu. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından olan Avrupa ve ABD gibi ülkelerde talebin daralması, ihracatımıza olumsuz yansıdı. İçeride ise özellikle yüksek enflasyon, düşük kur ve finansmana ulaşım zorlukları, sanayicilerimizi olumsuz etkileyen faktörler oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatta 2023 yılının bir miktar üzerindeyiz. Bu yılı 3 milyar 750 milyon dolar civarında bir ihracatla kapatacağız gibi görünüyor. İthalatımızda 1 milyar 550 milyon dolar civarında kapanacak gibi. Sanayiciler olarak bizim bu ülkeye karşı sorumluluklarımız. Üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için ne anlama geldiğini biliyoruz. Zorluklar karşısında çözüm üretmek zorundayız. Karamsarlığa kapılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2025 ve 2026 yılında biraz az büyüyeceğiz beki ama ondan sonra inşallah önümüz açık. Diğer taraftan üretimin devamlılığı ve ihracatımızı yukarıya taşıyabilmemiz için ihracat, istihdam ve üretimi destekleyici mekanizmaların devreye alınması da önem arz ediyor. Ekonomik zorlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Uluslararası ticarette yaşanan aksaklıklar, Jeopolitik riskler, Orta Doğu'daki çatışmalar gibi uluslararası gelişmelere rağmen mücadelesini sürdüren sanayici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı Yüzde 2.92 Arttı - Son Dakika

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