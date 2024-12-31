Kayseri'nin Kasım İhracatı 309 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin Kasım İhracatı 309 Milyon Dolar

Kayseri\'nin Kasım İhracatı 309 Milyon Dolar

KTO Başkanı Gülsoy, Kasım ayında 309 milyon dolar ihracat yapıldığını, bazı sektörlerde azalış yaşandığını belirtti.

31.12.2024 12:29
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, "Kasım ayında 148 ülkeye 309 milyon 447 bin dolar ihracat, 117 milyon 917 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her şart da özverileriyle çalışarak üreten iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Kasım ayı ihracat rakamlarına göre 309 milyon 447 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,95 azalış bir önceki aya kıyasla yüzde 4,61 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 117 milyon 917 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,04 artış gerçekleşmiştir. İlk 11 ay toplam ihracatımız 3 milyar 413 milyon 139 bin dolar'dır. Geçen yılın ilk onbir ayına oranla yüzde 2,92 oranında artış yaşandı." diye konuştu.

Kayseri'den 148 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Fas, ABD, Romanya, Avusturya, Gürcistan, İtalya, Belçika, Fransa'dır." ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kuru Meyve ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı, artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir." dedi.

"İhracatçımızı yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz"

İhracatçı firmaların yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, "En büyük pazar konumunda olan Avrupa'daki ekonomik durgunluk, Ortadoğu'daki savaş hali ve artan maliyetler karşısında iç piyasa dinamiklerinin de rekabetçi olmayışı sebebiyle sanayicimiz ve ihracatçılarımız zor günler yaşıyor." dedi.

Küresel ticarette yaşanan daralmanın yanı sıra ülkemizdeki maliyetlerin oluşturduğu baskının rekabet gücünü zayıflattığına vurgu yapan Başkan Gülsoy, "Biz ihracatımızı yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ancak girdi maliyetlerindeki artışlar, rekabetçi olmayan döviz kuru ve özellikle kredi maliyetlerindeki olağanüstü seyir biran önce çözüme kavuşmalıdır. Üreticilerimiz ve dolayısıyla ihracatımızın eli zayıflamış olup, maliyet artışları fiyatlara yansıdığı için sektörlerimiz dış pazarda rekabet edememekte ve ciddi pazar kayıpları yaşamaktadır. Sanayi üretimindeki daralma, azalan taleple birlikte enerji, hammadde ve işçi maliyetleri karşısında işletmelerimiz ayakta kalabilmek için olağanüstü mücadele vermektedir. Üretimin devamlılığı ve ihracatımızı yukarıya taşıyabilmemiz için ticari kredilerde maliyetlerin makul seviyelere gelmesi ve daha ulaşılabilir olması gerekiyor. Faizin bu kadar yüksek olduğu bir piyasada risk alan, sadece elini değil gövdesini taşın altına koyan ve büyük bir özveriyle çalışan, üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ömer Gülsoy, İhracat, kayseri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Kasım İhracatı 309 Milyon Dolar - Son Dakika

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