Kayseri Şeker'de terfi sevinci - Son Dakika
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Kayseri Şeker'de terfi sevinci

27.05.2022 16:09
Kayseri Şeker'de terfi sevinci

Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında çalışan 183 personel terfi sevinci yaşadı.

Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında çalışan 183 personel terfi sevinci yaşadı. Terfi töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker, nitelikli donanımlı personel yapısı ile çok daha başarılı işlere imza atacak" dedi.

Kayseri Şeker, pancar üretimi ve şeker sektöründe ortaya koyduğu farkındalıklara ve ilklere bir yenisini daha ekledi. Kayseri Şeker, tarihinde aynı anda ilk kez 183 personelini terfi ettirerek nitelik ve donanım açısından personel yapısını daha da güçlendirdi. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen terfi töreninde sevinç ve coşku yaşandı. Törene Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür İsmail Gedik ve Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı İbrahim Dayı ile Kayseri, Boğazlıyan ve telekonferans yoluyla da Turhal Fabrikasında terfi alan personeller katıldı. Törenin açılışında konuşan Şeker - İş Sendikası Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir terfi yaşandığına dikkati çekerek; "Bugün, personelimiz için artık bir bayram günü olarak karşılık bulacak. Başkanımız Hüseyin Akay liderliğinde Kayseri Şeker, bundan önceki tüm toplu iş sözleşmelerinde o günün şartlarında diğer şeker fabrikalarına göre her zaman en yüksek zammı verdi. Bugün de terfilerde yine bir rekora imza attı. Bu sebeple başkanımıza ve yönetimine ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımızın yolu yolumuzdur" dedi. Terfi sevinci yaşayan personellerden Oğuzhan Güneş, Selçuk Kaya, Ahmet Özbek, Emir Akyüz, Osman Koçkar, Adem Er de törende söz alarak Başkan Akay ve yönetimine teşekkür ederek Başkan Akay liderliğinde Kayseri Şeker'de çalışmanın ayrıcalığını ve konforunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede de konuşmasında terfi alan personelleri tebrik ederek; "Her geçen gün büyüyen, gücüne güç katan Kayseri Şeker çalışanlarını desteklemeye, hak edenin hakkını vermeye devam ediyor. Çiftçiye hizmet yolumuzda bu kutlu davamızda sizlerle daha güzel başarılara imza atacağımıza inancım tamdır" diye konuştu. Personelin sevgi seli ile kürsüye çıkan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şu görüşlere yer verdi;

"Kayseri Şeker sektörün her alanında olduğu gibi personel istihdamı konusunda da gerek nicel ve gerekse nitel anlamda farkını ortaya koymaktadır. Hak edene hakkını teslim etme anlayışımız çerçevesinde bir süre önce başlatılan terfi süreci tamamlanarak Kayseri Şeker tarihinde en yüksek terfileri vermek bizlere nasip oldu. Sebat eden, hak eden, gayret gösteren, şirkete sahip çıkan, işine ekmeğine sarılan, işinde belirli bir süre uzmanlaşan personellerimiz bundan sonraki süreçte de terfi sevinci yaşamaya devam edecek. Kayseri Şeker, nitelikli ve donanımlı insan gücüyle geleceğe güvenle bakmaktadır. Allah'a şükür hep birlikte gösterdiğimiz gayretlerle Kayseri Şeker'i başarıdan başarıya koşturuyoruz. Bunu arkamdaki bu kadar değerli, öz verili, samimi, erdemli, ahlaklı, çalışkan, dürüst çiftçilerimizle ve çalışanlarımızla başardık. Kayseri Şeker sektörün artık nadide bir çiçeğidir. Parlayan bir yıldızıdır." - KAYSERİ

Kayseri Şeker'de terfi sevinci
Kayseri Şeker'de terfi sevinci
Kayseri Şeker'de terfi sevinci
Kayseri Şeker'de terfi sevinci

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'de terfi sevinci - Son Dakika


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