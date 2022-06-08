Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 157,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
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|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,45
|6,47
|Arpa
|Kg
|6,40
|6,42
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|45,00
|55,00
|Sucuk
|Kg
|141,50
|157,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|242,00
|277,50
Kaynak: AA
Kayseri, Ekonomi, Son Dakika
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