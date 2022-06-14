Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim Kayseri'den kısa kısa
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,00
|7,02
|Arpa
|Kg
|6,50
|6,52
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|45,00
|60,00
|Sucuk
|Kg
|141,50
|181,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|242,00
|277,50
Kaynak: AA
Kayseri, Ekonomi, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.