Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası

22.06.2022 13:56
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,007,02
ArpaKg6,506,52

Kabak çekirdeği (yerli)Kg45,0060,00
SucukKg141,50181,50
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

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Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika

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