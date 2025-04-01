KAYSO'dan Enflasyon ve Üretim Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

KAYSO'dan Enflasyon ve Üretim Vurgusu

KAYSO\'dan Enflasyon ve Üretim Vurgusu

KAYSO Başkanı, enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti ve üretim ile yatırımı teşvik etti.

01.04.2025 14:22
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, üretim ve yatırım ortamının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için fiyat istikrarının vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

KAYSO Mart meclis toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, son birkaç senedir küresel ekonomilerdeki çalkantıların dengeleri çık hızlı değiştirdiğini, özellikle ABD'den gelen belirsiz ve ani kararları tüm dünyayı etkilediği gibi Türk ekonomisinde etkilediğini belirterek, bu hızlı değişim karşısında ülke pozisyon almanın hayli zorlaştığını söyledi. Yakın coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaların da Türkiye'yi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Özkaya, "Ülkeler arası savaşa dönüşen gümrük tarifeleri, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk ve güvenlik sorunu, iç politikamızdaki hızlı ve suni gündem maddeleri ekonomik riskler oluşturmakta olup, diğer yandan da bazı fırsatları ülkemize sunmaktadır. Burada çok önemli olduğuna inandığımız ve çok da tedirgin olduğumuz Çin faktörü var. ABD'nin Çin malları üzerine koyduğu gümrük tarifeleri bazı Güney Asya'daki ve Doğu Avrupa'daki ülkelerin bize göre maliyet avantajları bizim klasik pazarlarımızı tehdit etmeye başlamış olup ihraç pazarlarımıza ucuz ürün baskısı yapmaya başlamıştır" dedi.

Yurt içerisinde de bir takım sıkıntıların devam ettiğine vurgu yapan Özkaya, "Kur faiz ve enflasyon üçgeninde henüz arzuladığımız seviyelerin çok gerisindeyiz. Finansa erişim sorunumuz halen artarak devam ediyor. Ticari kredi kartlarındaki limit daralması maalesef arz yönünde baskılamaya, üretimi kısıtlamaya katkı sunuyor. Kurlarındaki artışın enflasyonun çok gerisinde kalması yurt dışı rekabet gücümüzü olumsuz etkilenmeye başlamış olup emek yoğun sektörlerimizde pazar kayıpları hızlanmıştır. Ayrıca bazı istihdamın yüksek sektörlerimizde artık yeni yatırımlar yapılmayıp mevcutlardan da becerebilenlerin yurt dışına tesislerini taşıdığını takip ediyoruz. Bu ve buna benzer olumsuzluklarını daha da artırması için üretim sektörünün üzerindeki gereken yükler alınmalı, imalatçı ihracatçılarımıza bazı ülkelerin uyguladığı gibi %5-7 gibi kur desteği verilmelidir. Bu geçiş dönemlerinde bu tür desteklerin misli ile ekonomimize ihracatımıza ve istihdamımıza pozitif olarak döneceği unutulmalıdır" şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, konuşmasının başında meclis üyelerinin Ramazan Bayramını tebrik ederek, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

"En Sağlıklı Büyüme Üretim ve İhracatla Olandır"

2024 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan Büyüksimitci, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2 büyürken, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti. Böylesi zor dönemde büyüme rakamları elbette umut verici ancak en sağlıklı büyümenin, üretimle ve ihracatla olduğunu da belirtmek isterim" dedi.

Büyümeye özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün katkı sağladığını belirten Büyüksimitci, "Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması ülkemizin uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracaktır. Bir önceki çeyreğe göre net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Sanayi sektörünün yeniden ivmelenmesi için rasyonel ekonomik politikalar vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Bankalar Faiz İndirimlerini Ticari Kredilere Yansıtmalı"

Ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Büyüksimitci, "Merkez Bankası son yaptığı toplantıda, politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5'e çekti. Bu kararla Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

"Enflasyonla Mücadelenin Kararlılıkla Sürdürülmesini Memnuniyetle Karşılıyoruz"

2025 yılında makroekonomik gündemimizin en önemli konularından birinin yine enflasyon olacağını ifade eden Büyüksimitci şunları söyledi; "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, üretim ve yatırım ortamının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için fiyat istikrarı vazgeçilmez bir unsurdur. Sanayiciler olarak bizler, öngörülebilir bir ekonomik ortamda daha güçlü yatırımlar yapabilir, istihdamı artırabilir ve sürdürülebilir büyümeye daha fazla katkı sağlayabiliriz. Bu nedenle, enflasyonla mücadelede kararlı, tutarlı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, belirsizliklerin minimize edilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve sanayicinin rekabet gücünün korunması için dengeli adımlar atılması gerekmektedir"

"Ekonomi Yönetimi Önümüzü Açmalı"

Sanayiciler olarak üretmeye, ihracatı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerine vurgu yapan Büyüksimitci, "Bunu yaparken de, ekonomi yönetiminin de sanayiciyi destekleyen politikalarla bizlerin önünü açması büyük bir gerekliliktir. Hep birlikte daha güçlü bir ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Son olarak babası Erdoğan Büyüksimitci'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirenlere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, "Bizleri yalnız bırakmayan tüm siyaset ve devlet erkanına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza, TOBB Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarıma, Oda ve Borsa Başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş dünyamıza, cenazeye katılan, çelenk gönderen, taziyeye gelen, telefon, mesaj, sosyal medya yoluyla başsağlığı dileyen, acımızı paylaşan bütün dostlarımıza, dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize şahsım ve ailem adına çok teşekkür ederim" şeklinde konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KAYSO'dan Enflasyon ve Üretim Vurgusu - Son Dakika

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