Üye Girişi
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı - Son Dakika

KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı

15.02.2022 14:40

KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı Balıkçı Kemal Bineklioğlu: "KDV indirimi bizim balık tezgahlarımıza da yansıdı.

KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı

Balıkçı Kemal Bineklioğlu:

"KDV indirimi bizim balık tezgahlarımıza da yansıdı. İnanın büyük bir rahatlama geldi"

KOCAELİ - Gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV indirimi, Kocaeli'de balık tezgahlarına da yansıdı.

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle balık fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Açıklanan KDV indiriminin balık tezgahlarına da yansımasıyla birlikte fiyatlardaki yükseliş durdu. Tezgahlarda hamsi 40, çinekop 100, uskumru 40, mezgit 35, istavrit ise 30 liradan satışa sunuluyor. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceği öngörülüyor.

"Balığın en az dönemindeyiz"

Balığın az olduğu döneme girildiğini söyleyen Balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Denizde balıkların en az olduğu döneme girdiğimiz için fiyatlarında yükseliş var. Buna rağmen çok yüksek fiyatlarda değil. Hamsi 40, çinekop 100, uskumru 40, mezgit 35, istavrit 30 TL bandında seyrediyor. Denizlerin soğuduğu ve balıkların en az olduğu dönemdeyiz. Buna rağmen fiyatlarımız çok uçuk rakamlarda değil" dedi.

"KDV indirimi balık tezgahlarımıza da yansıdı"

KDV indiriminin balık tezgahlarına da yansıdığının altını çizen Bineklioğlu, "KDV indirimi bizim balık tezgahlarımıza da yansıdı. İnanın büyük bir rahatlama geldi. Fiyatlarımıza bu KDV indirimini de yansıttık. Vatandaşımıza en ucuz şekilde balık yedirmeye gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz şubat ayının sonuna doğru denizler ısınmaya başlayacak ve mart ayında balık fiyatları normal seviyelere gelecek. Nisan ayının 15'ine kadar balık fiyatları normal bir şekilde devam edecek. İnanın 30-35 liraya balık satıyoruz. Piyasadaki en ucuz yiyecek. KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşmesinin zamanla daha da olumlu yansımaları olacak" ifadelerini kullandı.

KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı

YORUMLAR
500

Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:25 Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan attı, Türkiye turuna çıktı! Adaletten kaçamadı: Müebbet
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
15:09 Rusya'nın Ukrayna işgali bu gece 04.00'te başlıyor mu? ABD'li istihbaratçı iddia etti
15:05 "HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı!
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:53:30. #1.12#
SON DAKİKA: KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement