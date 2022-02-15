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KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler - Son Dakika

KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler

15.02.2022 12:06

Yüzde 7'lik KDV indirimi öncesi market zincirlerinin fiyat artırımına gittiğini ifade eden TGRT Haber anchormanı Ekrem Açıkel, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ekrem Açıkel, "Bu marketlere güç mü yetmiyor? Niye böyle?" açıklamalarında bulundu.

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjde ile enflasyonla mücadelede önemli bir adım atıldı. Buna göre temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Dün itibariyle uygulanmaya başlanan bu indirim kararı sonrası gözler marketlerdeki fiyatlara çevrildi.

Dün zincir marketler art arda KDV indirimi yaptıklarını açıklasa da raflarda gerçeklerin öyle olmadığı çok kısa bir sürede anlaşıldı. Marketlerin fiyatları önce artırıp sonra cüzi bir miktar indirim yaptığı gerçeği ise TGRT Haber anchormanı Ekrem Açıkel'i çıldırttı.

ZİNCİR MARKETLERE YÜKLENDİ

Canlı yayında marketlerin indirim oyununu ifşa eden Açıkel, "Öncelikle bu kararı alkışlıyorum. Ancak o her yere yayılan zincir marketler; sizler etiket kardeşliği yapıyorsunuz. Fiyat akrabalığı içerisindesiniz. Kurduğunuz WhatsApp gruplarında fiyatları belirliyorsunuz. Neden hepiniz aynı ürünü, aynı fiyata satıyorsunuz? O kadar cezalar kesildi, ama sizin uslanmaya hiç niyetiniz yok." dedi.

"BU HABER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ARZ EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti sonrasında dönüş uçağında gazetecilerle yapacağı röportajda bu haberin kendisine arz edileceğini söyleyen Açıkel, "Bu marketlere güç mü yetmiyor? Ekonomik anlamda bir milli güvenlik sorunumuz yok mu bizim?" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM OYUNUNU TEK TEK İFŞA ETTİ

Açıklamasının devamında "Dedektif gibi çalıştık" diyen Açıkel, farklı marketlerin aynı ürün için belirledikleri zam, indirim, son etiket fiyatlarını ekrana yansıttı. Açıkel, açıklamalarına şöyle devam etti: "30'lu yumurta, 11 Şubat'ta A101'de 38.90 lira. Aynı tarihte aynı ürün BİM'de, Migros'ta ve ŞOK'ta 38.90 TL. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KDV indirimini açıkladığı 12 Şubat'ta ise aynı yumurtanın fiyatı bu saydığımız marketlerde 45,90 lira yapıldı. İndirim olacağına bindirim var.

KDV indiriminin geçerli olacağı 14 Şubat fiyatlarına bakalım bir de. Kurnazlığı bak, hemen indirim yapmışlar güya. A 101, ŞOK,30'lu yumurtanın fiyatını 42,95 lira yapmış. BİM 42, 75 TL, Migros ise 42,92 TL olarak son fiyatı belirlemiş. Devletimin vergiden yaptığı fedakarlık ne oldu? Çöp oldu, ziyan oldu. İndirim adı altında 4 liralık zammı yaptılar."

YORUMLAR (3)
  • ayşe sarıçoban: 1 lira 2 lira indirim yapılıyor 0 P zam yapılıyor şimdi sevinmeli miyiz misal 50 TL'lik peyniri48 liraya artikalabilir miyiz acaba diye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Ercan: Haram yemeyi kazanç sayan haram zadeler; Yediğiniz haram lokmalar çoluğunuzdan çocuğunuzdan, en sevdiklerinizden çıksın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • new world: Market rafları gerçekten takip edilsin. Takip edilecek gereken yaptirimlar yapılacak sözüne itibar eden yok. Istedikleri gibi at koşturuyor marketler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Cumartesi, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler - Son Dakika
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