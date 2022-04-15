Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için - Son Dakika
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Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için

15.04.2022 09:38
Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için

Dünyaca ünlü Keles Kirazı ihracatla buluşuyor.

Dünyaca ünlü Keles Kirazı ihracatla buluşuyor. Keles'te iklim şartlarının ovaya göre daha sert olması nedeniyle özellikle yüksek rakımlarda daha geç hasat alınıyor. Keles Belediyesi ve Uludağ İhracatçılar Birliği'nin ortak çalışmasıyla meyve üreticilerinin dış pazara açılabilmeleri için ihracata yönelik eğitimlere başlandı.

Doğru gübreleme, doğru ilaçlama, doğru budama gibi önem arz eden eğitimlerin yanında dış pazarın istediği tüm kriterlerde çiftçilere aktarıldı.Üretim esnasında meyve üzerinde oluşabilecek tüm kalıntılar ve sebepleri gösterilerek nasıl bir ilaçlama yapılması gerektiği gösterildi.

Geçtiğimiz yıl bir kaç ihracatçı firmanın ürün aldığı Keles ilçesinden firmaların memnun kalması sebebiyle bu yıl daha erken ürün arayışının olabileceğini belirten ihracatçı firma yetkilileri, verilen talimatlara uyulduğu takdirde gerekirse bir yıl öncesinden ön ödeme ile çiftçinin ürünlerinin alınabileceğini, bunun da hem üreticiye hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına dikkat çektiler.

Eğitim esnasında programa katılan ihracatçı firma temsilcileri şunları kaydettiler: "Keyfe göre üretim yapılırsa ürünleriniz iç pazarda tüccarın keyfine göre alınır. Bu durum üreticiye para kazandırmaz. Çok emek sarf ederek düşük paralarla sezonu kapatır hatta meyve ağaçlarınızı bile kesmek zorunda kalabilir boşuna zaman kaybedersiniz. Bir meyve ağacının olgunlaşması ve üretimdeki verim sürecini ortalama değerlendirecek olursak yedi yılınız heba olacaktır.O yüzden üretici ile bu işin uzmanı mühendisleri buluşturuyoruz"

İhracatçı firma yetkilileri, kulaktan duyma üretim değil, ihracata göre uzmanından eğitimlerle üretim yapılması halinde hem kirazın hem de diğer meyvelerin kalitesinin artacağına vurgu yaparak, "Düşük maliyet, az emek ile çok paralar kazanmanız mümkün" dediler.

Uludağ Yaş Sebze Meyve ihracatçı Birliği Başkan Yardımcısı Semih Yazgan; kiraz üretiminin her aşamasında görevlilerin geleceğini, üreticilerin bu eğitimlere mutlaka katılmaları gerektiğini kaydederek, "Geçtiğimiz yıl beş ihracatçı firmanın alım yaptığı Keles'te bu yıl daha fazla ihracatçı firmaların gelmesini ön görüyoruz. Asıl iş üreticiye düşüyor" dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Hamit Aygül de tüm ilçelerde tarım müdürlüklerinin bulunduğunu, devletin çiftçiye toprak tahlili ve benzer konularda destek verdiğini ifade ederek, çiftçilerle sürekli istişare halinde olduklarını hatırlattı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ise üreticiyi daha çok ihracatçı firmalarla buluşturmak için yeni projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için
Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için
Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için
Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için
Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için
Keles Kirazı'nın dünya yolculuğu için

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İhracatçılar Birliği, Uludağ, Hasat, Keles, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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