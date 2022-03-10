Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: "Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: "Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz"

10.03.2022 11:19
Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: "Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz"

Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, toplu taşıma ücretlerine zaruri zam yaptıklarını ifade ederek, "Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz" dedi.

Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, toplu taşıma ücretlerine zaruri zam yaptıklarını ifade ederek, "Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz" dedi.

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapılırken Can Kart kullanmayan vatandaşlar içinde tam bilet ücreti 5.50 TL olarak belirlendi.

Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 3 TL ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 3.75 TL ödeme yapacaklar. Can Kart kullanmayan öğrenciler ise 4.50 TL'den ödeme yapacak. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 4 TL'den ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 4.75 TL ödeme yapacak.

9 Mart 2022 tarihi itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları, tam bilet ücreti olan 5.50 TL ödeyerek kullanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, toplu taşıma ücretlerine zaruri zam yaptıklarını ifade etti.

Albayrak, "2021 yılının ocak ayının 7'inde zamlı tarifesine başladık. Akaryakıt o zaman 11.50 iken şuan mart ayında ise yüzde 70 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. 9 mart tarihinde belediye meclisinden tarife kararı çıktı. Aldığımız zamda derdimize derman olmadı açıkçası. Bu zam sonrasında Erzincan halkının ya da hizmet alanların zamlı tarifeye geçilmesini empati kurarak bakmalarını temenni ediyorum. Akaryakıta gelen zammı diğer gider kalemlerimizde aynı şekilde bunu ücretlere yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama şu noktaya geldiğimizde artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bundan sonra ne olacak bilemiyoruz. Yine 2 lira 35 kuruş zam gelecek akaryakıta. Akaryakıtta bizim işletmeye çok büyük maliyet. Günlük 5 bin litre kadar akaryakıt kullanıyoruz. Sektörel manada genel, yerel idarenin bununla ilgili bir tedbir alması gerekiyor. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Sadece Erzincan yerelinde değil bu sıkıntı toplu taşımanın Türkiye genelinde çok büyük sıkıntıları var. Maliyetlerin artması, ücretsiz taşımaya tabi vatandaşların ücretsiz taşınması. Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, bununla ilgili bize gelir desteği ödemesi veriyor ama çok cüzi kalıyor ödeme. 2018 yılından buyana da artış yapılmadı. Hizmet sektörüyle ilgili önlemler alınmalı. Durma noktasına gelindiği zaman insanlar burada mağduriyet yaşayacak. Sektörde çalışanlar zor duruma düşecek. Tarifemizde de öğrenciyi 3.75 çıkardık. Tam da 5.50 oldu. Can kartta kullanmalarını bu durumda tavsiye ediyoruz. Kart kullanarak bir miktarda olsa ekonomik yansıyacaktır bütçelerine. Kart kullanmalarını öneriyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Akyurt Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği Akyurt Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği Erzincan güne karla uyandı Erzincan güne karla uyandı

Mehmet Albayrak, Türk Lirası, Erzincan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: 'Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesit performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:26:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: "Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement