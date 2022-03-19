Kervan Gıda'dan global başarı - Son Dakika
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Kervan Gıda'dan global başarı

19.03.2022 00:57
Kervan Gıda'dan global başarı

Türkiye'nin önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden Kervan Gıda, her yıl dünyanın en büyük şekerleme şirketlerini listeleyen candyindustry.com tarafından '2022 yılının Dünyanın En İyi 100 Şekerleme Şirketi' arasında gösterildi.

Türkiye'nin önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden Kervan Gıda, her yıl dünyanın en büyük şekerleme şirketlerini listeleyen candyindustry.com tarafından '2022 yılının Dünyanın En İyi 100 Şekerleme Şirketi' arasında gösterildi.

85 ülkeye ihracat yapan ve Türkiye'nin en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip şirketlerinden Kervan Gıda, candyindustry.com tarafından yapılan ve dünyanın şekerleme alanında takip edilen en önemli listelerinden biri olan '2022 Global Top 100 Candy Companies - 2022 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi' listesine 82'nci sıradan girdi. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, faaliyet alanlarının en prestijli sıralamasında yer almanın sadece şirketin değil Türkiye'nin bir başarısı olduğunu, bir sonraki hedeflerinin kendi kategorisinde ilk beşe girmek olduğunu söyledi. Verilen bilgiye göre şirket, Ekim 2020 ve Eylül 2021 yılı arasında 193 milyon dolarlık satış, yaklaşık 2 bin 600 çalışanı ve altı fabrikası ile listeye girdi. Genel listenin 82'nci kendi kategorisinin 6'ncı sırasında yer alan şirket, 2021 Mart ayında dünyanın önde gelen perakende firmalarından Walmart'ın Brezilya ve ABD'deki mağazalarına Bebeto marka ürün satışına başlayarak uluslararası bir başarı elde etmişti.

"Halka arz olmak başarı sorumluluğu getirdi"

Burhan Başar, şirketin kuruluşundan bugüne büyüme ve gelişme tutkusu taşıdığını, 2020 yılı sonunda gerçekleşen halka arz sürecinin başarıyı sorumluluğa dönüştürdüğünü ifade etti. Halka arzın en önemli hedefinin global Pazar yatırımlarını artırmak olduğunu ve bu hedefi yakaladıklarını vurgulayan Başar, "Halka arz gelirlerinin yüzde 55'inin global pazar yatırımlarına yönlendirilmesi planlanmıştı ve bu plan başarıyla uygulandı. 2021 yılında Polonya'nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchw ve iştiraki PWC Odra'nın çoğunluk hissesini aldık. Bu hamle 72 bin ton olan üretim kapasitemizi 100 bin tona çıkarmamızı sağladı. Sadece üretim kapasitemiz değil küresel seviyede marka bilinilirliğimiz de arttı. Bizi dünya sıralamasında yukarı taşıyan bu ve buna benzer hamleleri sürdürecek ve yatırımcımızın yüzünü her zaman güldürmeyi başaracağız" dedi. - İSTANBUL

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İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kervan Gıda'dan global başarı - Son Dakika


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