"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisi yeni sezonuyla yayında - Son Dakika
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"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisi yeni sezonuyla yayında

13.04.2022 11:30
"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisi yeni sezonuyla yayında

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, podcast yayını "Keşfedecek Çok Şey Var"ın yeni sezonunda dinleyicilerini teknoloji odağında keyifli ve bilgilendirici sohbetlerle buluşturmaya devam ediyor.

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, podcast yayını "Keşfedecek Çok Şey Var"ın yeni sezonunda dinleyicilerini teknoloji odağında keyifli ve bilgilendirici sohbetlerle buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, alanında uzman konukların katılımıyla teknoloji dünyasındaki gelişmeler, yaşanan dönüşümler ve öngörüler farklı bakış açılarıyla dinleyicilerle buluşuyor.

Yeni sezonun "Metaverse 101: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?" başlıklı bölümünde tüm detaylarıyla "metaverse" kavramı ve bu yeni dünyanın geleceği nasıl şekillendireceği konuşuldu.

Her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a ve teknoloji serisine Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Necdet Çalışkan moderatörlüğünde, Türkiye Bilişim Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi, Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul konukluğunda gerçekleşen podcast yayınında, dünyanın ilgi odağı haline dönüşen metaverse kavramı tüm yönleriyle ele alınırken, oluşturduğu sanal evrenlerin uzun vadede hayatı nasıl etkileyeceğine de değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem Erkul, metaversenin bir parçası olan sanal evrenlerin; iş modellerini, kültürleri ve politikaları şekillendiren yeni ürün ve hizmetleri de beraberinde getireceğini belirterek, metaverse evrenlerindeki deneyimlerinden bahsetti.

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Metaverse, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisi yeni sezonuyla yayında - Son Dakika


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