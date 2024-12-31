Kesikbaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yayınladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılının huzur, sağlık, mutluluk ve refah dolu bir yıl olmasını temenni etti.

Başkan Kesikbaş, toplumsal dayanışmanın ve ekonomik istikrarın daha güçlü şekilde sürdüğü bir yıl dileğinde bulundu. Kesikbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni bir yıla adım atarken umutlarımızı tazeliyor, daha güzel yarınlar için inançla çalışmaya devam ediyoruz. 2024 yılı, zorlu sınavlardan geçtiğimiz bir dönem olarak geride kalırken, yaşanan felaketlere rağmen milletimizin dayanışma ruhuyla yaralarımızı birlikte sardık. Türkiye'nin güçlü ve kararlı duruşu, bizi geleceğe daha büyük bir güvenle bakmaya sevk ediyor."

İş dünyasının temel beklentilerine de değinen Kesikbaş, istikrarlı bir ekonomik ortamın sürdürülebilir büyüme için vazgeçilmez olduğunu belirtti. "Enflasyonun kontrol altına alındığı, döviz kurlarının istikrarlı seyrettiği, uygun faiz oranlarının iş dünyasını desteklediği ve kalkınmaya elverişli bir ekonomik atmosferin oluştuğu bir yıl diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eskişehir sanayisi için yeni hedefler"

ESO olarak, sanayiye yönelik projelerin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Kesikbaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Mesleki eğitimden ihracata, dijital dönüşümden yeşil ekonomi projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, Eskişehir'i hem ulusal hem de uluslararası platformlarda daha güçlü bir sanayi merkezi haline getirmek. Sanayicilerimizin vizyonuyla ortak adımlar atarak, şehrimizi hak ettiği yere taşımakta kararlıyız."

Kesikbaş, yeni yıl mesajını şu dileklerle sonlandırdı:

"Tüm hemşehrilerimizin ve iş dünyamızın yeni yılını içtenlikle kutluyor; 2025 yılının barışın, sağlığın, mutluluğun ve ekonomik refahın arttığı bir dönem olmasını temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR