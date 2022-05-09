KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda "yol ağında hasar oluştu" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda "yol ağında hasar oluştu" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

09.05.2022 18:21
KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda "yol ağında hasar oluştu" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle kurumun sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşandığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle kurumun sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşandığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KGM, bazı gazetelerde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İddia edildiği gibi Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda, Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır. Yol ağımızda trafiğe hizmet veren panel köprü bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda 'yol ağında hasar oluştu' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda "yol ağında hasar oluştu" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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