Kiğılı\'ya Altın Ödül

Kiğılı, "Kiğılı'dasın, Rahatsın" kampanyasıyla, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards'ta, SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nün Erkek Giyim kategorisinde Altın ödüle layık görüldü.

Kiğılı, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards SocialBrands'de, Veri Analitiği Bölümü Erkek Giyim kategorisinde "Kiğılı'dasın, Rahatsın" kampanyası ile Altın ödüle layık görüldü. 1 Nisan 2024 - 1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan değerlendirme sürecinde, 51 binden fazla markanın sosyal medya hesabı kapsamlı analitik kriterlerle incelendi.

Yapılan açıklamaya göre, Deloitte Türkiye'nin uzmanlığıyla gerçekleştirilen detaylı analizlerde takipçi sayısı ve artışı, paylaşılan içeriklerin sayısı ve türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri değerlendirildi. Bu kapsamda Kiğılı'nın hayata geçirdiği "Kiğılı'dasın, Rahatsın" kampanyası, dijital mecralarda önemli bir ivme yakalayarak öne çıktı.

Bu ödülün Kiğılı'nın dijital kanallardaki yenilikçi stratejisinin başarısını teyit ettiğini belirten Kiğılı Pazarlama Direktörü Pelin Erkıralp, "Müşterilerimize, e-ticaret platformlarımız ve fiziksel mağazalarımız arasında entegre ve kesintisiz bir deneyim sunuyoruz. İletişim çalışmalarımızda müşterilerimizi odağımıza alıyor; çok kanallı bir strateji izliyor ve tüketici içgörülerinden beslenerek hazırladığımız içeriklerle kurduğumuz bağları her geçen gün güçlendiriyoruz. Brandverse Awards'ta elde ettiğimiz bu önemli başarı, dijital kanallar ve sosyal medyada yürüttüğümüz pazarlama çalışmalarının etkinliğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de erkek modasının şık ve rahat yüzü olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL