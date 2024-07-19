Kilis'te Antep Fıstığı Hasadı Başlıyor: Yüksek Rekolte Beklentisi

Ekonomi

Kilis'te 2 hafta sonra hasadı başlayacak olan Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezlerinden birisi olan Kilis'te, yüksek rekolte beklentisi üreticiyi sevindirdi. Mevsimin şartlarına uygun seyretmesi sayesinde bu yıl 75 bin dekar alanda 1 milyon 500 bin fıstık ağacından 2 bin 500 ton fıstık elde edilirken, bu yıl hasadın başlamasıyla birlikte yaklaşık olarak 5 bin ton fıstık elde edilmesi bekleniyor.

"Çiftçilerin umutlu bekleyişi başladı"

Kilis'te 75 bin dönüm alana ekili olan 1 milyon 500 bin fıstık ağacında yüksek rekolte beklentisiyle birlikte hasat için geri sayımın başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Kilis ve Güneydoğu bölgesinin önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığının hasadı için geri sayım başladı. Çiftçiler umutla hasadı beklerken, bu yıl geçen seneye göre daha yüksek bir rekolte beklentisi içinde" dedi.

"Rekolte yüksek, iç dolumu düşük"

Kent genelinde yetiştirilen fıstık ağaçlarında sulama yapılan bölgelerin dolum oranının daha da yüksek olduğunu anlatan Özdemir, "Rekolte yüksek ama meyve tutumunda iç dolum oranının düşük olması nedeniyle fiyatların yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bu yılki rekoltenin yüksek olmasına rağmen, aşırı sıcaklar ve soğuk hava nedeniyle bitkilerin tam çiçeklenme döneminde döllenme yapmaması, iç dolum oranını düşürdü. Sulama yapılan bölgelerde dolum oranı daha yüksek olurken, suyun meyve ağaçları için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu sene geçen seneye göre rekolte beklentimiz çok yüksek. Ağaçlardaki meyve tutumuna baktığımız kadarıyla fıstıklarda iç dolumu çok az" dedi.

"Yeşil Altının fiyatının 600'e kadar çıkmasını bekliyoruz"

Fıstık ağaçlarında meyve tutumunun geçen senelere göre oldukça yüksek olduğunu aktaran Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara," Fıstık ağaçlarında rekolte beklentimizin çok üstünde olurken, iç dolum oranının düşük olması nedeniyle fiyatların yüksek olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

30 yıldır fıstık üretimi yaptığını söyleyen üretici Mehmet Sakar," Hasadını yapacağımız fıstık ağaçları 30 yıldır bakımını eksik edilmiyor. Bu sezon fıstık ağaçlarında rekolte geçen seneye göre beklentimizin çok üstünde. Mevsim şartlarından dolayı içi boş olan fıstık oranı hemen hemen aynı. Ağaçlarda bu şekilde meyve tutumu devam ederse fiyat ve rekoltenin yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS