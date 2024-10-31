Kilis'te Balık Satışları Artıyor

Ekonomi

Kilis'te havaların serinlemesiyle balık satışları arttı

KİLİS - Kilis'te havaların serinlemesiyle birlikte balık tüketimi artarken esnaf ise satıştan memnun kalıyor.

Yaklaşık olarak 2 ay önce başlayan balık avı sezonunda Karadeniz'de ve Ege'de balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar Kilis'te balıkçı esnafının tezgahlarını süsledi. Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından Karadeniz'den ve Ege'den getirilen çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini alıyor. Son günlerde bol miktarda palamutun yanı sıra az da olsa ağlara takılan hamsileri vatandaşa sunan esnaf, son yıllarda artan tavuk ve et fiyatları vatandaşların balığa yönelmesine neden oldu.

Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan ve ortalama ağırlıkları 1 ile 2 kilogram gelen palamutları vatandaşlara sunmak için indirim yaparak tanesini 150 TL'den satışa çıkaran Uğur İncirli, " 1 Eylül de başlayan sezondan sonra denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor. Diğer balıkların yanı sıra tezgahlara getirdiğimiz ve kilosu 250 TL olan ağırlıkları ise 2 kilogramı bulan palamutları vatandaşlara tanıtmak ve tadına baktırmak için tanesini 150 TL'den satışa çıkardık" dedi.