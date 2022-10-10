Kilogramı 100 bin TL olan safran çiçek açtı - Son Dakika
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Kilogramı 100 bin TL olan safran çiçek açtı

10.10.2022 17:12

Kilogramı 100 bin TL olan safran çiçek açtı Mutluluk iksiri Safran'da hasat başladı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı.

Kilogramı 100 bin TL olan safran çiçek açtı

Mutluluk iksiri Safran'da hasat başladı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan safranın kilosu 100 bin TL'den satılıyor.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, "İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum" dedi.

27 dönüm alanda ekim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 20 kilogram ürün beklediklerini kaydetti. Safranın 100 bin liradan alıcısı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şuan ki kilogram satış fiyatımız 100 bin lira civarında, alıcısı var. Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar" diye konuştu.

Yılmaz, safranın görselliği nedeniyle bölgedeki turizmi hareketlendirdiğini ve ekonomik olarak çok fazla getiri sağladığını aktardı.

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Karabük haberleri! Safranbolu Belediyesi, Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor Karabük haberleri! Safranbolu Belediyesi, Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
Kaynak: İHA

Safranbolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilogramı 100 bin TL olan safran çiçek açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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