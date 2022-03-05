Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor - Son Dakika
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor

05.03.2022 09:06
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale arası kesimi, 19 Mart'ta trafiğe açılacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale arası kesimi, 19 Mart'ta trafiğe açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale arası kesiminin trafiğe açılması Bakanlık tarafından onaylandı.

Otoyolun bu kesimi 19 Mart'ta saat 00.01'den itibaren trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden, bunların açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Kınalı, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor - Son Dakika
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