Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti

23.05.2022 10:01
Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti

Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için düğmeye bastı.

Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artışları konusunda düzenleme için çalışma başlattı.

YASAL ÇALIŞMA BAŞLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz" dedi.
Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi.
Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı.

HEM EV SAHİBİNİ HEM DE KİRACIYI KORUYAN BİR FORMÜL ARANIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında bu çalışmayı doğrulayarak, "Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor. Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var.

Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı'yla ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz. Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var. Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Karamollaoğlu: Hükümet, Gurbetçilerin Yaşadığı Sıkıntılarla İlgili İnisiyatif Almalı ve Bunların Çözümü Adına Adımlar Atmalıdır Karamollaoğlu: Hükümet, Gurbetçilerin Yaşadığı Sıkıntılarla İlgili İnisiyatif Almalı ve Bunların Çözümü Adına Adımlar Atmalıdır Bakan Kurum, Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti Bakan Kurum, Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Adalet Bakanlığı, Hükümet, Adalet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement