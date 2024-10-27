Kira Sözleşmeleri e-Devlet\'ten

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.