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Kiralık dairelere talep artıyor - Son Dakika

Kiralık dairelere talep artıyor

18.02.2022 10:52
Kiralık dairelere talep artıyor

Son dönemde fiyatları artan konutlara talep azaldı, vatandaş kiralık dairelere yöneldi.

Son dönemde fiyatları artan konutlara talep azaldı, vatandaş kiralık dairelere yöneldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı (TCMB), Aralık ayı konut fiyat endeksi verilerine göre, konut fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 59,6, reel olarak ise yüzde 17,9 oranında arttı. Son dönemde fiyatları artan konutlara talep düştü. Konutları pahalı bulan vatandaşlar kiralık dairelere yöneldi. Emlakçılar, konut fiyatlarında artış ivmesinin sürdüğünü belirtirken talebin azaldığını söyledi.

"Konutlara talep azaldı"

Emlakçı Mustafa Üre, son aylarda konut fiyatlarının arttığını belirterek, "Konut fiyatları arttı. Vatandaş da fiyatları artan konutlara talep göstermiyor. İki ay önce sattığımız eski binada bulunan daireler 500 bin liraya satılıyordu. Şu anda bu daireler 700 bin liraya ulaşmış durumda. Yeni daireler ise 1 milyon lira civarında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş kiralık dairelere yöneldi"

Konut fiyatlarında artış olduğunu söyleyen emlakçı Hakan Özkanca, "Konut fiyatları yükselince talep azaldı. Bir süre konut fiyatlarının durağan ilerleyeceğini düşünüyorum. Yeni dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon lirayı buluyor. Eski binalarda bulunan daireler ise 500 bin lira civarında seyrediyor. Konut fiyatlarının yükselmesiyle vatandaş kiralık dairelere yöneldi. Yabancılar hem kiralık hem de satılık dairelere talep gösteriyor. Satılık dairelere Suriye, Somali, Irak, İran, Afganistan gibi ülkelerden talep var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kiralık dairelere talep artıyor
Kiralık dairelere talep artıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, konut, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kiralık dairelere talep artıyor - Son Dakika Ekonomi


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