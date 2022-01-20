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Kiralık konut talebi aralıkta azaldı - Son Dakika

Kiralık konut talebi aralıkta azaldı

20.01.2022 16:38
Kiralık konut talebi aralıkta azaldı

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçen ay hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde düşüş gösterdi.

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçen ay hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde düşüş gösterdi.

sahibinden.com'un Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" başlıklı raporu yayınlandı.

sahibinden.com'da yer alan ilan verileri üzerinden hazırlanan rapora göre, kiralık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı aralık ayından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,7 oldu. Kiralık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı ise 26 TL'ye yükseldi.

Yıllık kira artış İstanbul'da yüzde 84,6, Ankara'da yüzde 62,6, İzmir'de yüzde 56 olarak gerçekleşti. Kiralık konutlarda ortalama metrekare fiyatları ise İstanbul'da 40 TL, Ankara'da 18 TL, İzmir'de 26 TL oldu.

Son bir yıllık kira artışının en yüksek görüldüğü iller arasında başı yüzde 84,8 ile Antalya çekerken, onu yüzde 84,6 ile İstanbul, yüzde 80 ile Muğla, yüzde 77,1 ile Mersin ve yüzde 70 ile Tekirdağ izledi.

Van, Denizli, Kahramanmaraş, Trabzon ve Mardin ise yüzde 20 ile yüzde 30 arasındaki artışla en az yükseliş görülen iller arasında yer aldı.

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de İstanbul, Ankara ve İzmir'de düşüş gösterdi.

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Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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