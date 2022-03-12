Kırgızistan'dan finans kurumlarına "dolar çıkarma" yasağı - Son Dakika
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Kırgızistan'dan finans kurumlarına "dolar çıkarma" yasağı

12.03.2022 14:22

Kırgızistan Merkez Bankası, bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit ABD doları çıkarılmasını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Kırgızistan Merkez Bankası, bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit ABD doları çıkarılmasını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğini sağlamak ve iç döviz piyasasındaki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeden nakit Amerikan doları çıkarılmasının yasaklandığı belirtildi.

Geçici yasağın 11 Mart 2022'de saat 17.30 itibarıyla geçerli olduğu ve başta bankalar olmak üzere, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerini kapsadığı ifade edildi.

Kırgızistan'dan finans kurumlarına dolar çıkarma yasağı
Kırgızistan'dan finans kurumlarına dolar çıkarma yasağı
Kırgızistan'dan finans kurumlarına dolar çıkarma yasağı

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Merkez Bankası, Kırgızistan, Finans, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan'dan finans kurumlarına 'dolar çıkarma' yasağı - Son Dakika


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