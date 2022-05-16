Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor - Son Dakika
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Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor

16.05.2022 12:22
Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor

Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde 277 proje için yatırımcılarla sözleşmeler imzalanmaya başlandı.

Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde 277 proje için yatırımcılarla sözleşmeler imzalanmaya başlandı.

Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde 277 proje için yatırımcılarla sözleşme imzalandı. Onaylanan 277 projenin toplam hibe miktarının ise 11 milyon 456 bin 470 TL olduğu açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar imza töreninde yaptığı konuşmada, "2022 yılında ilk sözleşmemizi Honaz ilçesinde ceviz yetiştiriciliği yapan Yurdanur Külçeler isimli yatırımcımızla yapmaktayız. 45 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje ile üreticimizle ceviz kurutma makinesi alımı konusunda hibe sözleşmesi imzaladık. Bakanlığımızca ilimizdeki uygulanan tarımsal yatırımlara destek her yıl giderek arttı" dedi. - DENİZLİ

Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor
Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor
Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor

YORUMLAR
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Türk Lirası, Denizli, Ceviz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor - Son Dakika


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