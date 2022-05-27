Kırşehir'de ekmek fiyatlarında güncelleme - Son Dakika
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Kırşehir'de ekmek fiyatlarında güncelleme

27.05.2022 12:24
Kırşehir'de ekmek fiyatlarında güncelleme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Fırıncılar Odasının talebi sonrası şehirde 200 gram ekmek fiyatı 2.75 TL oldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Fırıncılar Odasının talebi sonrası şehirde 200 gram ekmek fiyatı 2.75 TL oldu.

Kentte 2.25 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından çalışma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 TL'ye çıkarıldı. Yeni tarifeye göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 2,75 TL'ye 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 5,50 TL'ye yükseltildi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Kırşehir, Ekonomi, Son Dakika

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