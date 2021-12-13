Kırşehir'de jeotermal serada üretilen domates ihraç ediliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot proje kapsamında destek verdiği özel sektöre ait jeotermal serada yılda 7 bin ton domates üretiliyor.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, jeotermal kaynağın bulunduğu Karakurt köyünde 477 dekar alana kurulan Agronet Seracılık AŞ'nin üretim tesisini ziyaret ederek, ihracat sevkine eşlik etti.

Seçen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, jeotermal serada 140 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu tür işletmeleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Seçen, şöyle devam etti:

"Müdürlüğümüzde görev yapan iki inspektör arkadaşla ihracat onayı vermek için buraya geldik. Arkadaşlarımız alıcı ülke şartları ve bitki sağlığı kriterleri doğrultusunda kontrollerini yaptı. Şartları taşıyan ürünler, Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek, alıcı ülkelere sevk edilmektedir. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu üretimlerle hem ilimiz hem ülkemiz kazanıyor. 477 dekar alana kurulan ve 126 dekarlık alanda yılda 7 bin ton üretim yapan seradan Avrupa' ya gerçekleştirilen ihracat ile Kırşehir olarak jeotermal seracılıkta fark yaratan il oluyoruz."

Seçen, Kırşehir'den yurt dışına ihraç edilen tarımsal ürünlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, Hirfanlı Baraj Gölü'nden balığın ardından jeotermal seradan da domates ihracatının kentin gelişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot projeleri kapsamındaki iş birliğiyle kurdukları serada istihdama katkı sunduklarını vurgulayarak, işçi ve eğitim, stajyer öğrenci, analiz ürün pazarlama, bürokrasi ile tasarım ve dizayn desteğini üniversiteden sağladıklarını kaydetti.