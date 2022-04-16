Kırşehir'de üreticilere çörek otu tohumu ve toz şeker desteği - Son Dakika
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Kırşehir'de üreticilere çörek otu tohumu ve toz şeker desteği

16.04.2022 14:57
Kırşehir'de üreticilere çörek otu tohumu ve toz şeker desteği

Kırşehir'de çörek otu üreticilerine tohum, arı yetiştiricilerine kristal toz şeker dağıtıldı.

Kırşehir'de çörek otu üreticilerine tohum, arı yetiştiricilerine kristal toz şeker dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Çörek Otu Tarımının Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 1560 dekarda çörek otu ekiminin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cebrail Tursun'un katılımıyla ilçeye bağlı Çalıburnu köyünde yüzde 90'ı hibeli 2 bin 600 kilogram çörek otu tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçen, çiftçilere üretim sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, ekim yapılan arazide tohumun toprağa düşme derinliği, verimliliği ile çörek otu yetiştiriciliği hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan açıklamada, bakanlık desteğiyle yeterli polen oluşumuna kadar geçecek dönemde arı ölümlerinin engellenmesi amacıyla kentteki arı yetiştiriciliği yapan 90 işletmeye 27 bin kilogram kristal toz şeker dağıtıldığı da aktarıldı.

Kırşehir'de üreticilere çörek otu tohumu ve toz şeker desteği
Kırşehir'de üreticilere çörek otu tohumu ve toz şeker desteği
Kırşehir'de üreticilere çörek otu tohumu ve toz şeker desteği

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Çörek Otu, Kırşehir, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de üreticilere çörek otu tohumu ve toz şeker desteği - Son Dakika


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