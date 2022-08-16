Kırşehir'de 375 bin ton arpa, 200 bin ton buğday hasat edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de 375 bin ton arpa, 200 bin ton buğday hasat edildi

16.08.2022 13:58
Kırşehir'de 375 bin ton arpa, 200 bin ton buğday hasat edildi

Kırşehir merkez ve ilçelerinde 375 bin ton arpa ve 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldı.

Kırşehir merkez ve ilçelerinde 375 bin ton arpa ve 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 23 Haziran'da başlayan arpa ve buğday hasadı tamamlandı.

Çiftçilerin ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi ve tüccara satışı devam ediyor.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde yaklaşık 1 milyon 250 bin dekarlık arpa ekim alanından 375 bin ton, 620 bin dekar alana ekilen buğdaydan 200 bin ton rekolte elde edildi.

Kırşehir Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şeref Kaya, AA muhabirine, geçen yıla göre il genelinde arpa ve buğdayda yüzde 100'ün üzerinde verim artışı olduğunu söyledi.

Bu artışta yağışların önemli katkısının olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Geçen sene biçilmeyen yerlerimiz oldu. Dekardan 100-150 kilogram civarında bir rekolte elde edilmişti. Bu yıl dekarda 550 kilograma kadar çıkan arpa, buğday tarlalarımız oldu. Arpa ve buğdayda rekolte, dekarda 300 ila 350 kilogramdan aşağı düşmedi. Çok güzel verim oldu."

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Kaynak: AA

Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de 375 bin ton arpa, 200 bin ton buğday hasat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 375 bin ton arpa, 200 bin ton buğday hasat edildi - Son Dakika
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