Kısa Vadeli Dış Borç Artış Gösterdi

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak Ocak ayı itibarıyla 174,6 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Ocak ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak Ocak ayı itibarıyla 174,6 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku 224,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,9 oranında artarak 79,7 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 9,3 oranında azalarak 31,5 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 18,8 oranında artarak 20,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 3,6 oranında azalışla 18,0 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 oranında azalarak 18,3 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 12,6 oranında artarak 22,7 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artarak 63,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 oranında azalarak 58,9 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,0 artarak 4,4 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 48,1'inin ABD doları, yüzde 19,8'inin Euro, yüzde 18,2'sinin Türk Lirası ve yüzde 13,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ocak ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri 2024 yılına göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi. - İSTANBUL