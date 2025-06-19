Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı

19.06.2025 11:07
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Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Nisan'da %2,6 azalarak 168,4 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak Nisan ayı itibarıyla 168,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak Nisan ayı itibarıyla 168,4 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 222,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azalarak 73,1 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,4 oranında azalarak 29,7 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 30,2 oranında azalarak 13,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,5 oranında artışla 19,0 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 oranında artışla 20,4 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 2,8 oranında azalarak 20,7 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 65,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,8 oranında artarak 61,7 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 8,0 azalarak 3,8 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 36'sının ABD doları, yüzde 27'sinin Euro, yüzde 21'inin Türk Lirası ve yüzde 16'sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Nisan ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre değişiklik göstermezken, Bankaların kredi yükümlülüklerinde azalış ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı - Son Dakika

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