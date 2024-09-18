Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Değişmedi

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 176,1 milyar dolar olarak belirlendi.

18.09.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2023 yıl sonuna kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2023 sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,7 artarak 77,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 60,3 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 42,9 artarak 18 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,4 azalarak 19,1 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 düşüşle 19,6 milyar doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 34,9 artışla 20,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 52,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 99 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,6 artarak 38,5 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,8 yükselerek 99 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 94,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,1 azalarak 77 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yıl sonunda 1,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Temmuz sonu itibarıyla 4,5 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 46 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 47,3'ü dolar, yüzde 21,5'i avro, yüzde 14,8'i TL ve yüzde 16,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,4 milyar dolarlık kısmını, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşturdu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,7, Merkez Bankasının yüzde 16,6, özel sektörün ise yüzde 59,7 paya sahip olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Değişmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kötü haber Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kötü haber
16:14 Volkan Demirel’den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım
15:46 Tayvan’da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
15:37 Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:34 Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu
15:31 Amazon’dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor Şirkette çalkalanmalar başladı Amazon'dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor! Şirkette çalkalanmalar başladı
15:23 Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir
15:19 Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
15:03 Bölgeden geçen vatandaş fark etti Yola yerleştirilmiş mayın paniği Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 11:45:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement