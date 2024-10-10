Kışlık Turşular Gripten Korur

Ekonomi

Mevsim geçişleriyle birlikte artan grip ve soğuk algınlığı vakalarına karşı doğal bir çözüm olan kışlık turşular, tezgahlardaki yerini aldı.

Gaziantep'in geleneksel mutfağında önemli bir yere sahip olan kışlık turşular, içerdiği vitaminler ve probiyotikler sayesinde özellikle soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Şehirde birçok pazarda kurulan tezgahlarda farklı çeşitleriyle dikkat çeken turşular, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Gaziantep'te turşuculuk yapan esnaf Hüseyin Kangal, turşunun düzenli tüketilmesinin bağışıklık sistemini güçlendirerek grip gibi hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

"Turşular tamamen doğaldır"

Turşu yapımıyla ilgili bilgi veren turşucu Hüseyin Kangal, "Turşu çeşitlerimizden yapım aşamaları hemen hemen aynıdır. Karışık turşular dediğimiz turşular var. Erik, sarımsak ve koruk turşusunun yapımı diğerlerinden farklıdır. Turşular tamamen doğaldır. Turşunun yapımında sirke, tuz, limon tuzu gibi ürünlerle yapılır. Turşuyu genelde ev kadınları yapar. Turşu 1 hafta içinde hazır olur. Bu durum mevsimle de alakalıdır. Fiyatlarımız boyutuna göre ve çeşidine göre değişmektedir. Turşunun sebzeleri fiyatı belirler. Bu yüzden sabit bir fiyat yoktur" dedi.

"Doğal bir grip ilacıdır"

Turşunun faydalarını anlatan Kangal, "Turşunun faydaları ise çoktur. Bunların en başında grip ve soğuk algınlığına iyi gelmesidir. Günlük tüketiminde gribe yakalanma ihtimali çok düşüktür. İnsanları tamamen gripten korur diyebilirim. Gaziantep ve çevre illerde turşu tüketimi çok yüksektir. Her yemeğin yanında mutlaka tüketilir. Doğal bir grip ilacıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP