KKM Mevduatında Düşüş - Son Dakika
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KKM Mevduatında Düşüş

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Kur korumalı mevduatlar 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya geriledi.

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Temmuz itibarıyla 225 milyar 775 milyon lira artarak 26 trilyon 749 milyar 326 milyon liradan 26 trilyon 975 milyar 101 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 492 milyar 886 milyon lira artarak 30 trilyon 567 milyar 479 milyon liradan 31 trilyon 60 milyar 365 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 398 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 27 milyar 159 milyon lira artarak 3 trilyon 398 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 812 milyar 57 milyon lirası konut, 42 milyar 81 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 544 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 10 milyar 694 milyon lira artarak 4 trilyon 147 milyar 944 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 artışla 3 trilyon 279 milyar 131 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 235 milyar 599 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 43 milyar 532 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 544 milyon lira artışla 810 milyar 66 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 603 milyar 825 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 115 milyar 814 milyon lira artarak 5 trilyon 912 milyar 552 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya düştü.

Kaynak: AA

Kur Korumalı Mevduat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKM Mevduatında Düşüş - Son Dakika

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