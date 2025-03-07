KOBİ'ler için faiz indirimleri bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

KOBİ'ler için faiz indirimleri bekleniyor

KOBİ\'ler için faiz indirimleri bekleniyor

ASKON Başkanı Gün, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin KOBİ kredilerine de yansımasını istedi.

07.03.2025 12:56
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün,, Merkez Bankası'nın son 3 ayda 7.5 puanlık faiz indirimi yapmasının memnuniyet verici olduğunu, indirimlerin KOBİ kredilerinde de yapılmasını beklediklerini söyledi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün konuyla ilgili yaptığı basın açıkalmasında "Merkez Bankası, politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5'e çekti. Son üç ayda toplamda 7,5 puanlık bir indirim yapıldı. TCMB'nin faiz indirme kararından memnuniyet duyuyoruz. Yatırım yapmak isteyen ya da işletme sermayesi zayıflayan firmalarımız için faizlerin makul seviyelere indirilmesi çok önemli olacaktır. Piyasaya da moral olacağını düşündüğümüz indirimlerin enflasyondaki gerilemeye paralel olarak sürmesini arzu ediyoruz. Ancak bankalar, mevduat faizlerini aşağı çekerken, ticari kredi faizlerinde aynı oranda bir düşüş yapmıyor. Özellikle KOBİ'ler için finansmana erişim kritik öneme sahip. Bankaların, bu faiz indirimini öncelikle KOBİ kredi faizlerine yansıtmasını ve üretime, yatırıma, istihdama katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

İş dünyası olarak beklentilerinin faiz indirimlerinin devam etmesi ve reel sektöre tam anlamıyla yansıması olduğunu kaydeden Gün, "İşletmelerin uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanması ve ekonomiye daha güçlü destek verilmesi, piyasaların canlanmasına ekonominin güçlenmesine destek olacaktır" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Murat Gün, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'ler için faiz indirimleri bekleniyor - Son Dakika

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