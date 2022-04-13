KOBİ'lere e-ihracat kolaylığı - Son Dakika
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KOBİ'lere e-ihracat kolaylığı

13.04.2022 12:56
KOBİ'lere e-ihracat kolaylığı

Yurtiçi Kargo, Fast Trade isimli projesiyle e-ticaret üzerinden ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere avantajlar sağladığını duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Fast Trade isimli projesiyle e-ticaret üzerinden ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere avantajlar sağladığını duyurdu.

Türkiye'de e-ticaret yapan birçok KOBİ, artan döviz kuru sebebiyle daha da cazip hale gelen e-ihracata yönelmek istiyor. Ancak yurt dışına ürün gönderirken akla gelen prosedürler, KOBİ'lerin e-ihracata karşı daha çekimser bir tutum sergilemesine sebep oluyor. Online platformlar üzerinden yurt dışında satış yapmak isteyen Türk girişimciler, gümrük/liman masrafları, hazırlanması gereken evraklar/beyannameler, sigorta ücretleri gibi birçok masraf ve kafa karıştıran işlemden çekiniyor. Ancak yurtdışına ürün sattıktan sonra kargo teslimatında tüm bu prosedürlerden arındırılmış bir sistem mevcut. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldığı yeni düzenleme, e-ihracat yapmak isteyenlerin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Yurtiçi Kargo, Fast Trade isimli projesiyle e-ticaret üzerinden ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere avantajlar sağladığını duyurdu.

"E-ihracatta vergi muafiyeti avantajı"

Yurtiçi Kargo'nun yurtdışı operasyonları hakkında bilgi veren Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, "Şirket olarak dünyanın 220'den fazla ülkesine teslimat yapıyoruz ve bunu yaparken de e-ihracat yapan girişimcilerimizin dilinden anlayan, sorunsuz ve KOBİ dostu bir sistemle hareket ediyoruz" diye konuştu.

E-ihracatın 2022 yılında sükseli bir yükseliş trendine girmesinin beklendiğini aktaran Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket olarak, e-ihracat yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerde gönderici adına 'dolaylı temsilci' yetkisiyle tüm süreci biz yönetiyoruz. Yani satıcının aklını karıştıran tüm gümrük ve lojistik aşamalarını şirketimiz üstleniyor. Bunun için Ticaret Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bazı kıstaslar var. Örneğin, e-ihracat yapan KOBİ'lerimizin ürünleri 300 kilogram ağırlık ve 15 bin euro değeri geçmediği sürece tüm belge ve beyanname işlemleri şirketimiz tarafından işleniyor. Ayrıca bu şekilde yapılan e-ihracat gönderilerinde, satıcılar yüzde 50 gelir vergisi muafiyeti ve KDV iadesi gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

"Yurt dışına indirimli gönderi imkanı"

Toptan ya da perakende fark etmeksizin, yapılan tüm satışlar Yurtiçi Kargo güvencesiyle istenilen noktaya teslim ediliyor. Böylece e-ihracat yapan KOBİ, yalnızca kendi işine yani satışa odaklanıyor ve Türkiye'de satış yapmış gibi düşünerek teslimat sürecini tamamen şirketimize emanet ediyor.

Biz de şirket olarak, e-ihracat ile ülkemize döviz girdisi sağlayan tüm girişimcileri desteklemek istiyoruz. Bu sebeple yurt dışı gönderilerinde sözleşmeli müşterilerimize çok özel fiyatlar sunuyoruz. Ayrıca sözleşme yapacak kadar hacmi olmayan ama bu işe hem vaktini hem de emeğini harcayan KOBİ'lerimize özel yüzde 40'a varan indirim imkanı sağlıyoruz."

"E-ihracat ile düşük risk, yüksek kazanç"

E-ihracatın avantajlarına değinen Hamzaoğlu, "E-ihracat sayesinde lojistik sektörünü de içine alan yasal düzenlemeler, KOBİ'lerin klasik ihracat maliyetlerinden kurtulmalarını sağladı" ifadelerini kullandı.

E-ihracatın riski minimize eden bir ticaret türü olduğunu belirten Hamzaoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yurt dışına ürün satışı yapan girişimciler mali konuda birçok avantajdan yararlanırken, muhasebe tarafını ilgilendiren karmaşık evrak işleriyle uğraşmıyorlar. Ayrıca daha risksiz gönderi modelleriyle işlerini daha sağlıklı bir şekilde ilerletiyorlar. Örneğin, geleneksel ihracatta konteynırlarda gönderilen ürünlerde herhangi bir sorunda milyonlarca lira zarar edilebilir. E-ihracatta ise bu ve benzeri riskler en az seviyededir. Yurtiçi Kargo ile dünyanın 220 'den fazla ülkesine 1 ürün bile satsanız, hemen kargolayabiliyorsunuz."

Bu noktada KOBİ'lerin yapması gereken tek şeyin ürünlerini pazarlamak olduğunu belirten Hamzaoğlu, ihracat yapmak isteyen girişimcilerin, diledikleri Yurtiçi Kargo şubesinden ve şirketin resmi sitesinden konu ile ilgili bilgi alabileceklerini aktardı. - İSTANBUL

KOBİ'lere e-ihracat kolaylığı

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Kaynak: İHA

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