KOBİ'lere Siber Saldırılar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KOBİ'lere Siber Saldırılar Artıyor

26.06.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, KOBİ'lerin popüler uygulamalar üzerinden kötü amaçlı yazılımlarla karşılaştığını bildirdi.

Kaspersky, yılbaşından itibaren küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) yaklaşık 8 bin 500 kullanıcının, kötü amaçlı veya istenmeyen yazılımların "popüler çevrim içi üretkenlik araçları" kılığında gizlendiği siber saldırılarla karşılaştığını tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky analistleri, 12 çevrim içi üretkenlik uygulamasından oluşan bir örneklem kullanarak, kötü amaçlı ve istenmeyen yazılımların KOBİ'ler tarafından yaygın olarak kullanılan yasal uygulamalar görüntüsü altında, ne sıklıkla gizlendiğini araştırdı.

Gözlemlenen kötü amaçlı ve istenmeyen dosyalara göre, en yaygın yemler arasında Zoom ve Microsoft Office yer alırken, ChatGPT ve DeepSeek gibi yeni yapay zeka tabanlı hizmetler saldırganlar tarafından giderek yaygınlaşıyor.

Kaspersky, bu yıl toplamda 4 binden fazla benzersiz kötü amaçlı ve istenmeyen dosyanın popüler uygulamalar gibi gizlendiğini gözlemledi. Yapay zeka hizmetlerinin artan popülaritesiyle siber suçlular, kötü amaçlı yazılımları bu araçların arkasına daha fazla gizliyor.

ChatGPT'yi taklit eden siber tehditlerin sayısı 2025'in ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artarak 177 kötü amaçlı ve istenmeyen dosyaya ulaştı. DeepSeek alakalı benzer dosya sayısı ise 83 oldu.

???????- Kimlik avı ve spam tehditleri sürüyor

Bu yıl dikkat edilmesi gereken bir diğer siber suç taktiği de kullanıcıları kötü amaçlı yazılım indirmeleri ve çalıştırmaları için kandırmak amacıyla işbirliği platformu markalarının artan kullanımı oldu.

Zoom kılığında gizlenen kötü amaçlı ve istenmeyen yazılım dosyalarının sayısı yaklaşık yüzde 13 artarak 1652'ye ulaşırken, "Microsoft Teams" ve "Google Drive" gibi isimler 206 ve 132 vaka sayısıyla yüzde 100 ve yüzde 12'lik artışlarla karşılaştı.

Analiz edilen örnekler arasında, tespit edilen tüm dosyaların yaklaşık yüzde 41'ini oluşturan en yüksek sayıda dosya Zoom uygulamasını taklit etti.

Microsoft Office uygulamaları da sıkça taklitlerin hedefi olmayı sürdürürken, Outlook ve PowerPoint yüzde 16, Excel yaklaşık yüzde 12, Word ve Teams ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 5'lik bir paya ulaştı.

Bu yıl küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef alan en önemli tehditler arasında indiriciler, Truva atları ve reklam yazılımları yer aldı.

Zararlı yazılımların yanı sıra kimlik avı ve spam tehditleri de sürüyor. Saldırganlar, teslimat platformlarından bankacılık sistemlerine kadar çeşitli hizmetler için giriş bilgilerini çalmayı veya aldatıcı taktiklerle kurbanları para göndermeye yönlendirmeyi amaçlıyor.

Kimlik avının ötesinde, KOBİ'lerin posta kutuları spam e-postalarla doluyor. Ayrıca yapay zeka spam klasörüne de girdi. Saldırganlar bu yolla çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik teklifler gönderiyor.

Kaspersky, zararlı yazılımlardan kaynaklanan tehditlerin yanı sıra KOBİ'leri hedef alan çok çeşitli kimlik avı ve dolandırıcılık planları gözlemlemeye devam ediyor.

"Güvende kalmak için dikkatli olunmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Vasily Kolesnikov, saldırganların ilginç bir şekilde yem olarak kullandıkları yapay zeka araçlarını seçerken seçici olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Saldırganların özel bir aracı kötü amaçlı yazılım veya diğer istenmeyen yazılım türleri için maske olarak kullanma olasılığı, doğrudan hizmetin popülerliğine bağlı. Bir araç ne kadar çok popüler olursa ve adından söz ettirirse, kullanıcının o araç kılığında gizlenmiş internetteki sahte paketlerle karşılaşma olasılığı o kadar artıyor. Güvende kalmak için KOBİ'ler ve normal kullanıcılar, internette yazılım ararken veya gerçek olamayacak kadar iyi abonelik anlaşmalarıyla karşılaşırken dikkatli olmalı."

Şüpheli e-postalardaki internet siteleri ve bağlantıların doğru yazıldığının her zaman kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken Kolesnikov, çoğu durumda bu bağlantıların kimlik avı veya kötü amaçlı ya da potansiyel olarak istenmeyen yazılımları indiren bir bağlantı olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Yazılım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere Siber Saldırılar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
10:52
Erdoğan’ın 3 talebine Trump’ın verdiği onay Yunan’ı alarma geçirdi
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi
09:48
Yeğenini diri diri böyle yaktı
Yeğenini diri diri böyle yaktı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:07:41. #7.13#
SON DAKİKA: KOBİ'lere Siber Saldırılar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.