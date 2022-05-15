Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı sona erdi - Son Dakika
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Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı sona erdi

15.05.2022 06:42
Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı sona erdi

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 100'den fazla davetlinin katılımıyla 10 Mayıs'ta başlayan "Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı (İnterzum)" sona erdi.

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 100'den fazla davetlinin katılımıyla 10 Mayıs'ta başlayan "Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı (İnterzum)" sona erdi.

Bogota'daki Corferias'ta bulunan etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle fuardan memnun ayrıldı.

Türkiye'den 16 firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Portakal Plastik Kenar Bantları Genel Müdürü Ünal Çakır, sektör olarak çok başarılı bir fuar geçirdiklerini belirterek, "Kolombiyalı üreticilerin Türk ürünlerine yönelik ilgisi bir hayli fazlaydı. Bu fuar, gösterdi ki pazarımız bu bölgede daha da büyüyecek." ifadesini kullandı.

"Ürünlerimizin tanıtılması adına fuardan mutlu ayrılıyoruz"

Mis Plastik Dış Ticaret Müdürü Mustafa Birdal da bölgenin en kapsamlı fuarına katıldıklarını vurgulayarak, "Yoğunluklu olarak Kolombiyalı ziyaretçilerimizi ağırladık. Genelde orta ve küçük ölçekli alıcılardan talepler aldık. Ürünlerimizin tanıtılması adına fuardan mutlu ayrılıyoruz." dedi.

Diğer Türk firmalarından Likya Dekor Üretim ve Pazarlama yöneticisi Onat Mora ise sektörel açıdan fuarın amacına ulaştığına dikkati çekerek, "Genel olarak çok güzel bir fuar tamamladığımızı düşünüyorum. Zaten çok müşterimizin olduğu bir bölgedir, ilişkilerimiz daha da güçlendi." şeklinde konuştu.

Fuara İstanbul'dan katılan, mobilya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Presmak Grubu yöneticisi Rıza Çetinkaya, ilk kez katıldıkları bu fuarın kendileri için büyük bir fırsat oluşturduğunu dile getirerek, gelecekte bu bölgede faaliyetlerini arttırmak istediklerini söyledi.

Latin Amerika'nın ve Kolombiya'nın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İnterzum Fuarı, çeşitli sektörlerden büyük ilgi gördü.

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Kolombiya, Mayıs, Türk, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı sona erdi - Son Dakika
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