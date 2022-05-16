Kolombiya'daki "Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı" - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'daki "Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı"

16.05.2022 09:21

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 100'den fazla davetlinin katılımıyla 10 Mayıs'ta başlayan "Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı (İnterzum)" sona erdi.

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 100'den fazla davetlinin katılımıyla 10 Mayıs'ta başlayan "Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı (İnterzum)" sona erdi.

Bogota'daki Corferias'ta bulunan etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle fuardan memnun ayrıldı.

Türkiye'den 16 firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Portakal Plastik Kenar Bantları Genel Müdürü Ünal Çakır, sektör olarak çok başarılı bir fuar geçirdiklerini belirterek, "Kolombiyalı üreticilerin Türk ürünlerine yönelik ilgisi bir hayli fazlaydı. Bu fuar, gösterdi ki pazarımız bu bölgede daha da büyüyecek." ifadesini kullandı.

"Ürünlerimizin tanıtılması adına fuardan mutlu ayrılıyoruz"

Mis Plastik Dış Ticaret Müdürü Mustafa Birdal da bölgenin en kapsamlı fuarına katıldıklarını vurgulayarak, "Yoğunluklu olarak Kolombiyalı ziyaretçilerimizi ağırladık. Genelde orta ve küçük ölçekli alıcılardan talepler aldık. Ürünlerimizin tanıtılması adına fuardan mutlu ayrılıyoruz." dedi.

Diğer Türk firmalarından Likya Dekor Üretim ve Pazarlama yöneticisi Onat Mora ise sektörel açıdan fuarın amacına ulaştığına dikkati çekerek, "Genel olarak çok güzel bir fuar tamamladığımızı düşünüyorum. Zaten çok müşterimizin olduğu bir bölgedir, ilişkilerimiz daha da güçlendi." şeklinde konuştu.

Fuara İstanbul'dan katılan, mobilya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Presmak Grubu yöneticisi Rıza Çetinkaya, ilk kez katıldıkları bu fuarın kendileri için büyük bir fırsat oluşturduğunu dile getirerek, gelecekte bu bölgede faaliyetlerini arttırmak istediklerini söyledi.

Latin Amerika'nın ve Kolombiya'nın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İnterzum Fuarı, çeşitli sektörlerden büyük ilgi gördü.

Kolombiya'daki Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı
Kolombiya'daki Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı
Kolombiya'daki Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı
Kolombiya'daki Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı

YORUMLAR
500
Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor Türk Kızılay'ında 4 Malatyalı Türk Kızılay'ında 4 Malatyalı GNÇ Sporfest heyecanı başlıyor GNÇ Sporfest heyecanı başlıyor

Kolombiya, Mayıs, Türk, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kolombiya'daki 'Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı' - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:37:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'daki "Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement