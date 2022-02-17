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Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor! - Son Dakika

Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!

17.02.2022 11:36
Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz desteği de yapılıyor. Yarın başlayacak doğalgaz desteğinin ödemeleri, mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğalgaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

YARDIM MİKTARI BELİRLENDİ

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğalgaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

YORUMLAR (1)
  • Nuray Yigit: HEP BU İNSANLAR FATURA PARASINA ERZAĞA YARDIMA NİYE MUHTAÇ KALIYOR ONA ÇÖZÜM GETİRİLMELİ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Doğalgaz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor! - Son Dakika Ekonomi


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