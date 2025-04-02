KONESOB'dan Boykot Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

KONESOB'dan Boykot Uyarısı

KONESOB Başkanı, boykot çağrılarını milli ekonomiye zarar veren bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

02.04.2025 11:55
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, boykot çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Karabacak, bu tür çağrıların milli ekonomiye zarar verdiğini belirtti, esnaf ve sanatkarların alın terine aykırı yaklaşımlar içinde olunmaması gerektiğine dikkat çekti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Alışverişi durdurmaya yönelik boykot çağrılarının yapıldığını üzülerek takip etmekteyiz. Marka oluşturmak oldukça zordur. Marka beraberinde üretimi ve istihdamı sağlar. Ülkemizin markalarına yapılacak olan boykotlar üretimi ve çalışan kardeşlerimizi derinden etkiler. Bu tür çağrılar Ahilik geleneğinden gelen esnafımızı ve sanatkarımızı üzmüştür. Milli ekonomimize zarar verecek olan bu boykot söylem dilini kesinlikle tasvip etmiyoruz. Sağduyulu söylem diline ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde milli menfaatlere aykırı dil kesinlikle kullanılmamalı. Bu tür konularda, esnafımızın ve sanatkarımızın alın terine aykırı çağrılarda kimse bulunmamalıdır. Bizler esnaf ve sanatkarlar olarak üretmeye, satmaya, onarmaya, ulaştırmaya, hizmet etmeye, istihdam sağlamaya helalimizle çalışmaya devam ediyoruz." - KONYA

Kaynak: İHA

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