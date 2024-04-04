Konica Minolta, sürdürülebilir büyümeye yönelik yapısal reformlar kapsamında 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Konica Minolta, sürdürülebilir büyümeye yönelik yapısal reformlar kapsamında 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracak

Japonya merkezli Konica Minolta, orta vadeli iş planı hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla dünya çapında 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin küresel yapısal reformlar kapsamında personel sayısını optimize edeceği ve tek seferlik giderlerin yaklaşık 20 milyar yen olması bekleniyor.

04.04.2024 10:15
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İş teknolojileri alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli Konica Minolta, sürdürülebilir büyümeye yönelik yapısal reformlar kapsamında mevcut mali yılda dünya çapında 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Konica Minolta'dan yapılan açıklamada, şirketin, orta vadeli iş planı hedeflerine ve 2025 sonrası sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için verimliliği artırmaya yönelik küresel yapısal reformları uygulamaya karar verdiği belirtildi.

Şirketin söz konusu reformlar kapsamında personel sayısını "küresel olarak yaklaşık 2 bin 400 kişi optimize edeceği" ifade edilen açıklamada, bunun 2024 mali yılında uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, küresel yapısal reformlarla ilgili tek seferlik giderlerin Mart 2025'te sona erecek mali yıl için yaklaşık 20 milyar yen (yaklaşık 132 milyon dolar) olmasının beklendiği aktarıldı.

150 ülkede faaliyet gösteren Japon şirketin yaklaşık 40 bin çalışanı bulunuyor.

Kaynak: AA

Japonya, Japon, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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