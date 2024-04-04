Konica Minolta, sürdürülebilir büyümeye yönelik yapısal reformlar kapsamında 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracak

Trendyol, e-ihracat yoluyla dünya pazarlarıyla buluşturduğu Türk ürünleri ve üreticilerine dair 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı

Türk üreticiler en çok Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış yaparken, en çok ihracat gerçekleştiren iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Tekstil ve mutfak eşyaları en fazla ihracat yapılan ürün grupları olarak öne çıktı. Trendyol satıcıları ise Azerbaycan ve Körfez Bölgesi'ne ürünlerini ulaştırarak en fazla ihracat gerçekleştirdi.