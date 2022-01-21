Adana'da EKÜY Projesine dahil olan 19 üreticiye sertifika verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarladan sofraya güvenilir gıda, temiz çevre ve sağlıklı toplum oluşturma amacıyla yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi kapsamında Adana'da 19 üreticiye sertifika verildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, sertifika dağıtım töreninde, projede, kalıntı riski bulunan ürünlerde ve bölgelerde entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapılan örnek alanlar oluşturulduğunu, bu alanların diğer üreticilere de örnek olması için "EKÜY Bayrağı" ile işaretlendiğini belirtti.

Güler, güvenilir, kalıntısız, kaliteli, iç ve dış pazarın taleplerine uygun ürün elde etmeyi amaçlayan projenin gelecek yıllarda daha fazla üretici ile daha geniş alanlarda sürdürüleceğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yusuf İzzet Işık da projenin daha çok narenciye üretim alanlarını kapsadığını kaydetti.

Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Dağlı, 19 üreticinin dahil olduğu projenin 11 bin dekar alanda yapıldığını ifade etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da tarımsal ilaç yönünden sıfır kalıntının olduğu ürünlerin gerek dış, gerekse iç piyasaya verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından projeye dahil olan 19 üreticiye sertifikaları ve proje bayrakları katılımcılar verildi.