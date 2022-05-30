Konuşma gecikmesi olan çocukların işitme açısından da değerlendirilmesi gerekiyor - Son Dakika
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Konuşma gecikmesi olan çocukların işitme açısından da değerlendirilmesi gerekiyor

30.05.2022 09:53
Konuşma gecikmesi olan çocukların işitme açısından da değerlendirilmesi gerekiyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, "Bebeklerde nörolojik gelişim, dikkatle gözlemlenmesi gerek, konuşma gecikmesi olan çocuklar işitme açısından da değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, "Bebeklerde nörolojik gelişim, dikkatle gözlemlenmesi gerek, konuşma gecikmesi olan çocuklar işitme açısından da değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, çocukların fiziksel gelişimleri kadar nörolojik gelişimleri de önem taşıyor.

Bebeklerin büyüme periyotlarında kilo alımı ve boy uzamaları düzenli olarak takip edilirken bazen nörolojik gelişimleri göz ardı edilebiliyor.

Çocuğun baş kontrolünün gelişmesi, doğru zamanda oturmaya başlaması, ellerini kullanması ve yürümeye başlaması kadar nörolojik gelişimin başka önemli bir parçası olan dil gelişimi büyük önem taşıyan etmenler arasında bulunuyor.

Çocukların bu konuda yakından takip edilmesi, yaşından beklenenin altında konuşma gelişimi olduğu fark edildiğinde hızlıca uzmana danışılıp, altta yatan sebebin tespit edilmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, 3 yaşına gelip hala konuşamayan çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bebeklerde nörolojik gelişim, dikkatle gözlemlenmesi gerek, konuşma gecikmesi olan çocuklar işitme açısından da değerlendirilmeli. Dil gelişimi, 3 aylık dönemde agulamayla başlayıp sonrasında düzenli sıralı cümle kurmaya kadar ilerliyor. 9 aylık bir çocuk baba, mama gibi hece tekrarları yapmalıyken, 1,5 yaşındaki bir çocuğun en az 6-8 tane anlamlı kelime kullanması gerekir. İki yaşına geldiğinde 2 kelimeli cümleler, üç yaşında 3 kelimeli cümleler kurabilmelidir. Genellikle konuşma geriliği olan çocuklar, aile bireylerinden birine benzetilerek 'Amcası da 5 yaşında konuştu.' gibi yorumlar yapılıyor fakat dil gelişimi diğer gelişmelerde olduğu gibi normal sınırlar içinde seyretmesi gerek."

Dil gelişiminde geriliği olduğu fark edilen çocukların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Kolsal, mutlaka işitme becerisi açısından işitme testinin yapılıp, nörogelişimsel becerilerinin irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kolsal, "Genellikle otistik spektrum bozukluğunda ilk fark edilen bulgulardan biri konuşma geriliği oluyor. Bu nedenle erken tanı ile rehabilitasyonu mümkün olan otistik spektrum bozukluğu açısından hiç vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.

YORUMLAR
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YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konuşma gecikmesi olan çocukların işitme açısından da değerlendirilmesi gerekiyor - Son Dakika


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