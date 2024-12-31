Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor

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Ticaret Bakanlığı, konut kredilerini şubeye gitmeden ve ıslak imza olmaksızın elektronik ortamda kullanma imkanını sağlayan yeni düzenlemeleri yürürlüğe soktu. Bu değişiklikler, tüketicilere finansal hizmetlere erişimi kolaylaştıracak ve dijital dönüşümü hızlandıracak.

31.12.2024 10:49
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Konut kredileri, şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK ADIMLAR ATILDI

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı. Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı. Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı. Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.
Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı.

TÜKETİCİLERİN HAK ARAMA YOLLARI KONUSUNDA DAHA DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANDI

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı haline getirilmesi dikkate alınarak, hem bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde hem de elektronik ortamda tüketicilerce satın alınan sigorta, bireysel emeklilik, ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.
Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Özdoğan:
    1.5 milyon çekem geri ödeme 6 milyon. nasıl ev alalım şimdi. aylık deme 45 bin tl. 62 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bankalar resmen resmi tefecilik yapıyorlar Halkın bu zor durumlarından faydanalıyorlar Devlet bunlara açık kapı bırakıyor tepelerine binmiyor 35 0 Yanıtla
  • Turgay Aykac:
    1 ev kendine alıyorsun 3 ev bankaya! 23 0 Yanıtla
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