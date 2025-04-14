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Ekonomi

Konut Kredisi Faiz Oranları Güncel

Türkiye'de konut kredisi faiz oranları açıklandı; bankalar yüksek faizler ve zorlu süreçler bildiriyor.

14.04.2025 15:26
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Türkiye'de ihtiyacın dışında önemli yatırım aracı olarak görülen konutlar için güncel kredi oranları bankaların web sayfalarında yer aldı.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Kamu bankaları ve özel bankalar güncel konut kredisi faiz oranlarını web sayfalarından paylaştı. Konut kredileri halen yüksek seviyesini korurken, devlet bankalarından kredi çıkartmanın da birçok zorlukları bulunuyor.

120 ay vade ile 2 milyon TL veren bazı bankaların faiz oranları, aylık ödeme ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:

Halkbank; yüzde 2,59 faiz oranıyla aylık ödeme 54 bin 326 lira, toplam geri ödeme 6 milyon 519 bin 100 lira.

QNB Bank; yüzde 2,94 faiz oranıyla aylık ödeme 60 bin 675 lira, toplam geri ödeme 7 milyon 280 bin 956 lira.

Vakıf Bank; yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık ödeme 61 bin 596 lira, toplam geri ödeme 7 milyon 391 bin 432 lira.

İş Bankası; yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık ödeme 61 bin 596 lira, toplam geri ödeme 7 milyon 391 bin 438 lira.

Ziraat Bankası; 3,09 faiz oranıyla aylık ödeme 63 bin 446 lira, toplam geri ödeme 7 milyon 613 bin 520 lira.

TEB; yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık ödeme 61 bin 596 lira, toplam geri ödeme 7 milyon 391 bin 432 lira.

Garanti BBVA; 3,14 faiz oranıyla aylık ödeme 64 bin 376 lira, toplam geri ödeme 7 milyon 725 bin 86 lira.

Öte yandan Denizbank'ın 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik konut kredisinin ödeme koşulları şöyle: 3,51 faiz oranıyla aylık ödemesi 35 bin 668 lira, toplam geri ödeme 4 milyon 280 bin 168 lira.

Birçok banka şubesi Merkez Bankası'nın regülasyon kararları çerçevesinde Zorunlu Karşılık ayırmasından dolayı, müşterilerine anında kredi açamıyorlar. Ön onay aşamasını geçen birçok kişi, ay başını veya bir sonraki dönemi beklemeleri isteniyor. Ayrıca konut kredilerinin faizlerinin şu anda maliyetlere yakın olduğunu söyleyen özel banka yetkilileri, 2 milyon lirayı 200 bin TL tüketici kredisi ile 10 farklı müşteriye kullandırmalarının daha karlı bir netice verdiği için konut kredisi taleplerinde zorlu bir süreç olduğunu ifade ediyorlar. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Kredisi Faiz Oranları Güncel - Son Dakika

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