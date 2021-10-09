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Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor - Son Dakika

Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor

09.10.2021 10:49

Konut satışlarını canlandırmak ve yaşanan düşüş sebebiyle yeni tedbirler ve teşvikler için özel bir taslak gündeme geliyor. 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin TL, çocuk başına ise 150 bin TL'lik bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor.

Artan kira bedelleri ve inşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yükselişe geçen konut fiyatları vatandaşların ev sahibi olmalarını her geçen gün zorlaştırıyor. Sektörel olarak yaşanan sıkıntıların çözümü ve vatandaşların ev sahibi olmalarına kolaylık sağlayacak ilk adım ise TBMM'ye sunulan yeni tapu harcı muafiyeti düzenlemesi ile geliyor.

VATANDAŞ İÇİN AVANTAJ OLACAK

Hazırlanan yeni tapu harcı muafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulunan gayrimenkul sektörü yöneticisi Özkan Aydemir, tapu masraflarının konut satışlarını doğrudan etkilediğini ve bu kapsamda yeni düzenlemeler ve teşvikler sağlanmasının vatandaşlar için önemli bir avantaj olacağını belirtti.

"TEŞVİK VE İNDİRİMLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Konut kredisi faizlerinin konut satışlarına etkisini değerlendiren Aydemir, "Ülkemizde konut edinme ve barınma ihtiyacı en önem verilen konuların başında geliyor. Bu yüzden ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok başvurduğu banka ürünü konut kredisidir. Ancak son aylarda beklenen oranlara inmeyen ve alım gücünü zorlayan konut kredisi oranları konut satışlarının önüne bir set çekmiş durumda. Böyle bir atmosferde gündeme gelecek bütün teşvik ve indirimler büyük önem taşıyor. Özellikle tapu harcı muafiyeti ile ilgili gündeme gelen yeni düzenlemenin hayata geçmesini çok istiyoruz. Çünkü tapu masrafları da en az konut kredisi kadar önem arz eden bir seviyeye ulaşmış durumdadır" dedi.

5 YIL OTURMA ŞARTI

TBMM'ye sunulan 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında tapu harcındaki yeni muafiyetin hayata geçirilmesi durumunda ilgili düzenlemeden yararlanan vatandaşların konutunu 5 yıldan önce satması veya kiraya vermesi durumunda zamanında alınmayan harç tutarının gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi planlanıyor.

Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor

Konut Kredisi, İnşaat, konut, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Can Yıldırım : Evler uçmuş her iki taraftan  harc aliyorsun. Banka faizleri uçmuş adamın bir ev bir araba hayali var onuda tapu harçlarında bitiriyorsun. Gelir ayda 4-5 bin tl ev almaya kalksan taksitler 15-20 bin tl. Eskiden aile gelirinden artan 1000-1500 tl nin yarısı ile kredi ödenir yarısı ile araba taksiti odenirdi veya o para ile ev alınir taksit ödenirdi. Şimdi ayda 1000-1500 tl ye aylık faturalar ödenmiyor Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • serdal şimşek: Tapu harcını düşürsen ne olacak, 500 bin liralık ev olmuş 1 milyon ,1milyon 200 bin .İki kişi çalıştığımız halde asla ev almayı düşünemiyoruz. Cevap Yaz 26 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor - Son Dakika
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