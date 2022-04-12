Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı - Son Dakika
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Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı

12.04.2022 10:24
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı

İnşaat maliyetlerinin artmasıyla birlikte önemli oranda azalan yeni konut yapımı; beraberinde önemli sorunlar getiriyor.

İnşaat maliyetlerinin artmasıyla birlikte önemli oranda azalan yeni konut yapımı; beraberinde önemli sorunlar getiriyor. Yeni konut arzının hedeflenen noktadan uzaklaşması hem üreticiler hem de konut alıcıları için zorlu bir sürecin başlayacağını gösteriyor.

Önceki yıllara göre konut üretim sayısının azalması ve inşaat maliyetlerinin artması sebebiyle konut fiyatlarında tarihin en yüksek metrekare birim fiyatlarına da ulaşılmış oldu. Başta büyükşehirler olmak üzere birçok kentte hem satılık hem de kiralık dairelerin fiyatlarında ciddi oranda artış yaşanıyor.

Konut sektöründe yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi veren Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, vatandaşların ev sahibi olabilmesi için devlet destekli girişimlerin ve teşviklerin arttırılması gerektiğini, aksi halde ortak direk vatandaşın ev sahibi olabilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Aydemir yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü: "İnşaat sektöründe yaşanacak bir kriz, tüm sektörleri doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Bu yüzden sektörün can damarı olan konut satışlarının belirli bir seviye kalması ve istikrarlı bir biçimde artış göstermesi gerekiyor. Aksi durumda hem sektörümüz hem de ülke ekonomisi oldukça zor bir dönem yaşayabilir. Bunların önüne geçmek için atılması gereken adımların başında ilk ev alana özel kredi oranı sunulması geliyor. İlk evini alacak olan vatandaşlara 25 ila 30 yıl vadeli mortgage dediğimiz krediler verilmelidir. 2017'de 1 milyon 405 bin 447 olan yeni daire ruhsatının 2020'de 555 bin 68'e düştüğü bir ekonomik tabloda acil önlemlerin alınması kaçınılmazdır."

Çimento ve demir zamları başta olmak üzere inşaat sektörünün ana maliyet kalemlerinde yaşanan artış konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bunun yanı sıra cam, ahşap ve seramik sektörlerinin ihracat odaklı bir fiyat politikası belirlemesi, yerli üreticiler için ciddi sorun oluşturuyor. - BURSA

Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı

YORUMLAR
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İnşaat, Kredi, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı - Son Dakika


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