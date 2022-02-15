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Konya Büyükşehir zabıtasından marketlerde KDV denetimi - Son Dakika

Konya Büyükşehir zabıtasından marketlerde KDV denetimi

15.02.2022 14:55
Konya Büyükşehir zabıtasından marketlerde KDV denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok temel gıda ürününde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi de marketlerde fiyat denetimleri gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok temel gıda ürününde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi de marketlerde fiyat denetimleri gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temel gıda ve tüketim ürünlerinde haksız kazancın önüne geçmek için fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da denetimler yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında zincir marketler başta olmak üzere birçok markette incelemeler yapıldı. Ekipler denetimlerde, vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediğini ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti. - KONYA

Konya Büyükşehir zabıtasından marketlerde KDV denetimi
Konya Büyükşehir zabıtasından marketlerde KDV denetimi

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Büyükşehir Belediyesi, Katma değer vergisi, cumhurbaşkanı, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir zabıtasından marketlerde KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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